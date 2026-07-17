Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

«Паровозик» из четырех автомобилей образовался в центре Ростова

«Паровозик» из четырех автомобилей образовался в центре Ростова
В центре Ростова 17 июля произошла авария с участием четырех автомобилей. ДТП случилось на улице Большой Садовой.

На кадрах видно, что машины поочередно въехали друг другу в зад. Предварительно, автомобиль, который ехал первым в колонне, резко затормозил. Остальные водители не успели остановиться и врезались друг в друга.

- ДПС уже на месте. Но из-за аварии постепенно собирается затор, - сообщает одна из горожанок.


По данным «Яндекс Карт», сейчас движение затруднено на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского. В час пик последнего рабочего дня недели водителям придется постараться, чтобы объехать образовавшийся «паровозик».

Информации о пострадавших в аварии нет.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика