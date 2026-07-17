«Паровозик» из четырех автомобилей образовался в центре Ростова

- ДПС уже на месте. Но из-за аварии постепенно собирается затор, - сообщает одна из горожанок.

Фото: Дондей

В центре Ростова 17 июля произошла авария с участием четырех автомобилей. ДТП случилось на улице Большой Садовой.На кадрах видно, что машины поочередно въехали друг другу в зад. Предварительно, автомобиль, который ехал первым в колонне, резко затормозил. Остальные водители не успели остановиться и врезались друг в друга.По данным «Яндекс Карт», сейчас движение затруднено на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского. В час пик последнего рабочего дня недели водителям придется постараться, чтобы объехать образовавшийся «паровозик».Информации о пострадавших в аварии нет.