Парень на ВАЗе сбил 13-летнюю девочку под Ростовом



Фото для иллюстрации: onlinetambov.ru



В селе Чалтырь недалеко от Ростова автомобилист сбил подростка. Происшествие случилось около полудня 11 сентября.



На улице 3-я Линия 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал «ВАЗ-21124» под управлением 26-летнего парня. Молодой человек сбил подростка.



- В результате ДТП ребёнок с травмами был доставлен в больницу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По факту происшествия специалисты проводят проверку.