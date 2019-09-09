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Парень на ВАЗе сбил 13-летнюю девочку под Ростовом

Парень на ВАЗе сбил 13-летнюю девочку под Ростовом
Фото для иллюстрации: onlinetambov.ru

В селе Чалтырь недалеко от Ростова автомобилист сбил подростка. Происшествие случилось около полудня 11 сентября.

На улице 3-я Линия 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по проезжей части ехал «ВАЗ-21124» под управлением 26-летнего парня. Молодой человек сбил подростка.

- В результате ДТП ребёнок с травмами был доставлен в больницу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту происшествия специалисты проводят проверку.

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