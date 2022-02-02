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Парень из Ростовской области угнал в Курске «копейку», чтобы вернуться из клуба домой

Парень из Ростовской области угнал в Курске «копейку», чтобы вернуться из клуба домой

Люди всегда находят способ, как выкрутиться из неудобной ситуации в свою пользу, где бы они ни находились. Жители донского региона в совершенстве обладают этим уникальным даром. Вот так 21-летний уроженец Ростовской области, проживающий в Курске, нашел нестандартный способ вернуться домой из клуба.

Молодой человек отдыхал в ночном клубе, перебрал с алкоголем и ему захотелось домой. На улице он увидел старенькую «копейку», на которой, конечно же, не было сигнализации. На ней житель донского региона и добрался до квартиры, которая находится на улице Ленинградской в городе Курчатов. Парень аккуратно припарковал машину у подъезда и рассчитывал на то, что его выходка останется незамеченной.

Тем временем в Курске хозяин раритетного авто проснулся утром и выглянул в окно. Когда он не заметил там своей машины, сразу же обратился в полицию. Вскоре «копейку» целой и невредимой нашли в Курчатове. Парня задержали.

В УМВД по Курской области сообщили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Яндекс.Новости
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