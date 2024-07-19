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Останки еще двоих человек обнаружили на месте пожара в мебельном цеху Ростова

Останки еще двоих человек обнаружили на месте пожара в мебельном цеху Ростова
В Ростове-на-Дону останки еще двоих человек обнаружили на месте пожара в мебельном цеху. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Крупный пожар в двухэтажном здании на улице Горсоветской, 83, вспыхнул 18 июля. На вызов приехали более 50 спасателей. С помощью 18 единиц спецтехники им удалось потушить огонь примерно спустя 13 часов – ближе к 03:00.

Сначала при разборе завалов обнаружили останки 25-летнего бизнесмена Павла П. Спустя несколько часов стало известно о двух новых жертвах.

Напомним, что после возгорания ожоги получили еще три человека. Двоих из них госпитализировали.
Фото: Соцсети
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