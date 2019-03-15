Опубликовано видео момента ДТП на Малиновского в Ростове, в котором погиб пешеход





В соцсети появилось видео момента ДТП на улице Малиновского, которое произошло утром 18 марта.



На записи видно стоящие на светофоре машины. Пешеход движется по обочине и на перекрестке решает перейти дорогу по «зебре». Мужчина начинает идти перед стоящей фурой. В этот момент загорается красный свет для пешеходов. Пенсионер торопится вернуться обратно, но из-за высоты кабины водитель большегруза не замечает его и переезжает всеми колёсами.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате полученных травм 72-летний пенсионер скончался на месте.



