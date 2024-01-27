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Окровавленный мужчина напугал посетителей супермаркета в Батайске. Инцидент произошел 27 января на улице Кирова,13.По предварительной информации, вечером в магазин зашел мужчина весь в крови. Окровавленного гражданина заметили сотрудники супермаркета, которые вызвали скорую помощь.По словам очевидцев, мужчина потерял много крови. В бессознательном состоянии он был доставлен врачом в больницу.Торговый зал на месте происшествия был временно закрыт для устранения последствий инцидента. Все обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.