Около двух недель в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

В Азовском районе Ростовской области пропал без вести местный житель. Родственники уже около двух недель разыскивают 44-летнего Алексея Каркищенко.Дончанин проживает в селе Самарском. Днём 2 июня он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Есть вероятность, что он отправился в другой район.Рост Алексея Каркищенко — 175 сантиметров, телосложение среднее. У него короткие русые волосы с проседью. Особая примета — татуировка на теле. Во что он был одет, никто не знает.Родственники обратились за помощью в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.