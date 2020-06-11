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Около двух недель в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

Около двух недель в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину
В Азовском районе Ростовской области пропал без вести местный житель. Родственники уже около двух недель разыскивают 44-летнего Алексея Каркищенко.

Дончанин проживает в селе Самарском. Днём 2 июня он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Есть вероятность, что он отправился в другой район.

Рост Алексея Каркищенко — 175 сантиметров, телосложение среднее. У него короткие русые волосы с проседью. Особая примета — татуировка на теле. Во что он был одет, никто не знает.

Родственники обратились за помощью в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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