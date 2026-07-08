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Около 70 беспилотников уничтожили над Ростовской областью в ночь на 8 июля

Около 70 беспилотников уничтожили над Ростовской областью в ночь на 8 июля

В ночь на 8 июля силы противовоздушной обороны уничтожили около 70 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, атакам подверглись Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский и Родионово-Несветайский районы, а также Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.
Фото: Дондей
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