Огромная бетонная стена обрушилась на проспекте Стачки в Ростове: фоторепортаж

В донской столице во время мощного ливня на проспекте Стачки обрушилась бетонная стена. Она повредила два припаркованных автомобиля. Происшествие случилось в ночь на 23 июля.По словам местных жителей, около полуночи сильный ветер повалил старое дерево. Оно упало на газовую трубу в районе жилого дома № 15. На место прибыли сотрудники МЧС и газовщики. Пока они разбирались с вероятной утечкой газа, под трубой рухнула огромная стена. Под ней была небольшая стоянка, куда жители дома ставили свои авто. Упавшие конструкции повредили припаркованные «ГАЗель» и «ВАЗ-2114».- Ещё вчера на месте этих развалин играли дети. Мы предупреждали администрацию, что это опасно. Вот оно так и получилось, - делится владелица легковушки Татьяна.Ростовчанка узнала, что ее машина превратилась в груду металла случайно. Татьяна вышла на улицу встречать газовую службу и обомлела: под развалами стены покореженная стояла ее «четырнадцатая».Удар пришелся на переднюю часть машины, однако восстановлению она вряд ли подлежит - упавшая многокилограммовая плита не оставила машине шансов.Хозяевам «ГАЗели» и вовсе пришлось пережить невероятный стресс. Они в этот дом заселились буквально пару дней назад. Машина тоже куплена не так давно.- Мы даже из дома не выходили всю ночь. Страшно. Мы и это (повреждения машины - прим. редакции) увидели только утром. Это просто шок, - в отчаянии говорит хозяйка «ГАЗели» Вероника.После обрушения на место приехали сотрудники полиции. Они сделали опись повреждений, чтобы владельцы авто смогли возместить ущерб. Обрушившиеся конструкции стены также не спешат убирать. Вероятно, это также необходимо для оценки нанесенного ущерба.Напомним, что владельцы автомобилей, которые пострадали во время непогоды, могут получить компенсацию за испорченное имущество. Для этого им необходимо сделать фотографии с места ЧП, сделать опись повреждений и обратиться в управляющую компанию.Как ранее сообщал Rostov.ru, непогода в Ростове разбушевалась вечером 22 июля. В результате мощного ливня затопило основные улицы города, подтоплены оказались дом на Ленина, 109/5, а также подвальное помещение детского сада № 15 в переулке Доломановском. Тысячи жителей города остались без света.По данным МЧС, за сутки спасатели выкачали более тысячи кубометров дождевой воды. К счастью, пострадавших людей нет.