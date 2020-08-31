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Огонь с горящего в Белокалитвинском районе леса перекинулся на десятки домов

Огонь с горящего в Белокалитвинском районе леса перекинулся на десятки домов
Пламя с полыхающего леса в Белокалитвинском районе перекинулось на десятки домов. Огонь распространился в садово-некоммерческом товариществе «Пионер» на 20 дачных участках. Всех жителей эвакуировали.

Огонь уже вплотную подобрался к реке и продолжает охватывать все больше участков. Дым от полыхающего леса виден по всему Белокалитвинскому району. Из-за природного пожара загорелись участки в других районах: Тарасовский район полыхает на 10 гектарах, Каменский район горит на площади четырех гектаров, в Красносулинском районе горят хозпостройки.

Напомним, возгорание сухой растительности произошло 2 сентября около 12:00 вблизи хутора Богатов. Пламя быстро начало охватывать большие территории, пока не достигло общей площади в два гектара. Сейчас пожар пытаются потушить 26 спасателей от РСЧС и восемь пожарных машин. Кроме того, к ликвидации возгорания привлекли вертолет Ми-8.

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