Одна скончалась, трое пострадали: подробности жуткого ДТП на трассе в Мясниковском районе

Фото: Госавтоинспекция РО

Обнародованы подробности смертельного ДТП на трассе в Мясниковском районе. Авария с тремя автомобилями случилась на автодороге возле хутора Калинина утром 5 августа.По предварительной информации, 76-летний водитель «Киа Рио» при повороте налево не уступил дорогу 51-летнему водителю «Тойоты Камри», который ехал во встречном направлении. От удара вторую иномарку отбросило на 55-летнего водителя «Лады Гранты», которая ехала во встречном направлении.В результате столкновения до прибытия скорой помощи скончалась 63-летняя пассажирка «Киа Рио». Все три водителя получили травмы, сообщили в пресс-службе ГАИ.