Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Одна скончалась, трое пострадали: подробности жуткого ДТП на трассе в Мясниковском районе

Одна скончалась, трое пострадали: подробности жуткого ДТП на трассе в Мясниковском районе

Обнародованы подробности смертельного ДТП на трассе в Мясниковском районе. Авария с тремя автомобилями случилась на автодороге возле хутора Калинина утром 5 августа.

По предварительной информации, 76-летний водитель «Киа Рио» при повороте налево не уступил дорогу 51-летнему водителю «Тойоты Камри», который ехал во встречном направлении. От удара вторую иномарку отбросило на 55-летнего водителя «Лады Гранты», которая ехала во встречном направлении.

В результате столкновения до прибытия скорой помощи скончалась 63-летняя пассажирка «Киа Рио». Все три водителя получили травмы, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика