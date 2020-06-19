Один человек получил травмы при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области произошёл крупный пожар, в результате которого пострадал один человек. В Константиновске 20 июня около 22:30 загорелся частный дом на улице Комарова.Огонь быстро охватил площадь 30 квадратных метров. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать жильцов. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавшим оказался 38-летний мужчина.На тушение ушло примерно 15 минут. Причина возгорания пока не известна.