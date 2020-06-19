Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Один человек получил травмы при пожаре в Ростовской области

Один человек получил травмы при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области произошёл крупный пожар, в результате которого пострадал один человек. В Константиновске 20 июня около 22:30 загорелся частный дом на улице Комарова.

Огонь быстро охватил площадь 30 квадратных метров. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать жильцов. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадавшим оказался 38-летний мужчина.
- На месте работали шесть пожарных и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На тушение ушло примерно 15 минут. Причина возгорания пока не известна.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.