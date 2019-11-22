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Один человек погиб при возгорании машины под Ростовом

Один человек погиб при возгорании машины под Ростовом
В Батайске при возгорании машины погиб человек. ЧП произошло вечером 25 ноября на улице Украинской.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 22 часов. На место выехали 12 спасателей и три единицы техники. На момент их прибытия, автомобиль горел по всему периметру.
- Площадь пожара составила пять квадратных метров, - рассказали в спасательном ведомстве. – В результате возгорания погиб один человек.

Личность погибшего, а также причина пожара в настоящее время устанавливаются.

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