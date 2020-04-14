Очередной трюк ростовского каскадёра завершился травмами

Новый экстремальный трюк ростовского каскадёра Евгения Чеботарева завершился не совсем удачно. Молодой человек попал в больницу.Как ранее рассказывал экстремал, все трюки тщательно подготавливаются. Свои действия спортсмен прорабатывает до мельчайших деталей. Так было и в этот раз, но в последний момент что-то пошло не так.По плану, Евгений на автомобиле «Нива» должен был подпрыгнуть на трамплине и перелететь через довольно длинный участок, приземлившись на противоположной стороне искусственного обрыва. Подобные сюжеты можно часто увидеть в американских боевиках. Видео с ростовчанином в главной роли также могло претендовать на кинематографичность, если бы не последние секунды опасного эксперимента.Отечественный внедорожник не долетел до конца ямы и впечатался в земляную стену. Выбираться из машины каскадёру помогали товарищи. Его лицо было в крови. Молодой человек ударился о руль. С площадки он сразу отправился в больницу.В медучреждении парню наложили швы и отпустили домой. Однако Евгений пока чувствует себя не лучшим образом.