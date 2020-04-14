Очередной трюк ростовского каскадёра завершился травмами
Новый экстремальный трюк ростовского каскадёра Евгения Чеботарева завершился не совсем удачно. Молодой человек попал в больницу.
Как ранее рассказывал экстремал, все трюки тщательно подготавливаются. Свои действия спортсмен прорабатывает до мельчайших деталей. Так было и в этот раз, но в последний момент что-то пошло не так.
По плану, Евгений на автомобиле «Нива» должен был подпрыгнуть на трамплине и перелететь через довольно длинный участок, приземлившись на противоположной стороне искусственного обрыва. Подобные сюжеты можно часто увидеть в американских боевиках. Видео с ростовчанином в главной роли также могло претендовать на кинематографичность, если бы не последние секунды опасного эксперимента.
Отечественный внедорожник не долетел до конца ямы и впечатался в земляную стену. Выбираться из машины каскадёру помогали товарищи. Его лицо было в крови. Молодой человек ударился о руль. С площадки он сразу отправился в больницу.
В медучреждении парню наложили швы и отпустили домой. Однако Евгений пока чувствует себя не лучшим образом.
- Все болит, машине конец, трамплину конец. Одной ногой вообще двигать не могу, колено болит. Правая рука в руль походу ушла и тоже опухла. Когда я был в воздухе, в голову пришла только одна мысль: почему я так долго лечу? - признался парень.
Несмотря на то, что каскадёр потерпел неудачу, отказываться от дальнейших экстремальных экспериментов.