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Обвиняемый в пожаре на Темернике в Ростове предстанет перед судом

Обвиняемый в пожаре на Темернике в Ростове предстанет перед судом
Предприниматель, обвиняемый в пожаре на Темернике в Ростове, предстанет перед судом. Мужчина проходит обвиняемым по делу об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Это ЧП в октябре 2017 года облетело всю донскую столицу. Всю ночь спасатели тушили крупный пожар на рынке «Восточный». В результате было повреждено имущество коммерческой фирмы и 270 граждан на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

Следствие выяснило, что пожар начался из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности. Рабочий вместе с напарником не обеспечили место сварочных работ огнетушителем и не закрыли негорючими материалами. В результате воздействия электродуги и разлета раскаленных частиц, произошло возгорание синтетической и хлопчатобумажной одежды.

В результате сгорело 11 квадратных метров рынка.

- Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - В ходе расследования по уголовному делу потерпевшими гражданские иски не заявлялись.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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