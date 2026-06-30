Обнародованы кадры смертельного ДТП с бывшим главой водного училища в Ростове

Фото: Соцсети

В сети появились кадры смертельной аварии в центре Ростова, которая произошла утром 29 июня возле музыкального театра.На записи видно, как на перекрестке Большой Садовой и проспекта Кировского меняется сигнал светофора. Преимущество в движении получают автомобилисты, едущие по Кировскому. В этот момент один из водителей, двигавшийся по Большой Садовой, решает успеть проехать пересечение улиц. Однако на перекресток уже выезжает другая легковушка. Машины сталкиваются и отлетают к ограждениям музыкального театра. Один из автомобилей выбрасывает прямо на тротуар.Момент аварии попал на камеру автомобиля, который стоял на светофоре. На видео видно, что столкновение произошло буквально перед ним. После ДТП водитель белой машины продолжил движение.К разбитым автомобилям подбежал прохожий. Он начал открывать двери и проверять состояние водителей. На этом запись обрывается. Последствия аварии уже известны: по словам горожан, на перекресток выехал водитель «Тойоты». Водитель второго автомобиля, «Рено Меган», скончался. Погибшим оказался 71-летний Сергей Лутков, бывший директор Института водного транспорта.