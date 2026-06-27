Обломки БПЛА повредили музей «Самбекские высоты» в Ростовской области, есть пострадавшие

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Музей «Самбекские высоты» пострадал от атаки БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.- Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие, и в настоящее время данные уточняются.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские бригады оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. По предварительным данным, обошлось без детонации и пожара. Подробности еще уточняются.