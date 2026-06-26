Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ночью 26 июня над Азовским морем уничтожили беспилотник

Ночью 26 июня над Азовским морем уничтожили беспилотник
Средства ПВО ночью 26 июня сбили беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за ночь над регионами России и прилегающими акваториями уничтожили 660 БПЛА самолетного типа.

Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, а также Черным и Азовским морями.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика