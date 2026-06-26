Ночью 26 июня над Азовским морем уничтожили беспилотник
Средства ПВО ночью 26 июня сбили беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего за ночь над регионами России и прилегающими акваториями уничтожили 660 БПЛА самолетного типа.
Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, а также Черным и Азовским морями.