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Несовершеннолетнего водителя питбайка сбили в Семикаракорске

Несовершеннолетнего водителя питбайка сбили в Семикаракорске

«Тойота Рав» наехала на несовершеннолетнего водителя питбайка в Семикаракорске Ростовской области. ДТП случилось днем 24 июня в 23-м переулке, 12.

По предварительной информации, 54-летний водитель «Тойоты Рав» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу питбайку под управлением 15-летнего водителя. От удара водителя питбайка отбросило на стоящий «Рено Каптюр».

В результате столкновения пострадал подросток, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция РО
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