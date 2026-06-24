Несовершеннолетнего водителя питбайка сбили в Семикаракорске
«Тойота Рав» наехала на несовершеннолетнего водителя питбайка в Семикаракорске Ростовской области. ДТП случилось днем 24 июня в 23-м переулке, 12.
По предварительной информации, 54-летний водитель «Тойоты Рав» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу питбайку под управлением 15-летнего водителя. От удара водителя питбайка отбросило на стоящий «Рено Каптюр».
В результате столкновения пострадал подросток, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.