Несколько многоэтажек в Ростове охватило дымом из-за замыкания проводки

На Северном в Ростове помещения трех девятиэтажных домов охватило дымом. ЧП случилось в ночь на 8 февраля на улице Добровольского.Как сообщает DonDay.ru, в коллекторе, расположенном на этом участке, произошло короткое замыкание электропроводки. Никакого заметного возгорания не было, однако дым распространился по трубам в многоэтажки №№ 26, 24/1, 24 по улице Добровольского. Жильцы домов выбежали на улицу и вызвали спасателей.На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они пытаются установить расположение поломки и устранить ее. Между тем, ростовчане не могут вернутся в свои квартиры, ведь в подъездах невозможно дышать из-за дыма.