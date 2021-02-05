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Несколько многоэтажек в Ростове охватило дымом из-за замыкания проводки

Несколько многоэтажек в Ростове охватило дымом из-за замыкания проводки
На Северном в Ростове помещения трех девятиэтажных домов охватило дымом. ЧП случилось в ночь на 8 февраля на улице Добровольского.

Как сообщает DonDay.ru, в коллекторе, расположенном на этом участке, произошло короткое замыкание электропроводки. Никакого заметного возгорания не было, однако дым распространился по трубам в многоэтажки №№ 26, 24/1, 24 по улице Добровольского. Жильцы домов выбежали на улицу и вызвали спасателей.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они пытаются установить расположение поломки и устранить ее. Между тем, ростовчане не могут вернутся в свои квартиры, ведь в подъездах невозможно дышать из-за дыма.

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