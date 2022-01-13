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Несколько ДТП произошло на трассах Ростовской области из-за гололеда на дорогах

Несколько ДТП произошло на трассах Ростовской области из-за гололеда на дорогах
Обрушившийся на Ростовскую область гололед стал причиной множественных ДТП на трассе. О пострадавших пока данных нет, но владельцы авто уже несут колоссальные убытки из-за поврежденных авто.

Утром 15 января в ДТП в районе Платова попал водитель на «ГАЗели». Мужчина не превышал скорость, тем не менее это не спасло его от происшествия. На обледеневшей дороге грузовик занесло, и машина перевернулась. К счастью, шофер не пострадал и сам смог выбраться из авто.

Похожий случай произошел двумя часами позже под Новочеркасском. Женщина на «Хендай Солярис» ехала в сторону Новочеркасска. Из-за гололеда машину развернуло, и она врезалась в «Понтиак». От силы удара «Понтиак» отбросило на обочину, а «Хендай» отлетел на несколько метров от места столкновения. Водители не пострадали, а вот ремонт машин влетит им в копеечку.

Госавтоинспекция предупреждает, что в период непогоды нужно быть особо внимательными на дорогах.
Фото: РостовРу
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