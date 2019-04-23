Неизвестный избил подростка-инвалида в Ростовской области



В городе Зверево Ростовской области избили подростка-инвалида. Неизвестный напал на мальчика днём 24 апреля на улице Макаренко.



Один из прохожих обратил внимание на парня, который сидел на земле с окровавленным лицом. Мужчина помог ему подняться и отвёл в медучреждение. Медики диагностировали у 15-летнего Сергея перелом носа, скулы, а также перелом челюсти в двух местах.



Как сообщила двоюродная сестра подростка, его госпитализировали в больницу Шахт. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Мальчик рассказал, что на улице к нему подошёл мужчина и поздоровался. Когда Сергей протянул в ответ руку, то незнакомец ударил его несколько раз по лицу и убежал. Больше он ничего сказать не может.



Семья потерпевшего сразу обратилась в полицию, но пока поиски виновного не увенчались успехом. Если вы что-то знаете о данном происшествии, сообщите по телефону +7 952 600 67 19 (Дмитрий).