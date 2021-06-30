Неизвестный до полусмерти избил жителя Новочеркасска черенком от лопаты
В Новочеркасске неизвестный до полусмерти избил 33-летнего мужчину черенком от лопаты. Происшествие случилось вечером 1 июля на пересечении улиц Маяковского и Фрунзе.
Около 21 часа мужчина вместе с приятелем возвращался с тренировки домой. В какой-то момент он отвлекся на телефон и задержался на светофоре, а товарищ прошел вперед. В это время на него напали сзади. Мужчину ударили по голове, повалили на землю и продолжили избивать черенком лопаты.
Как сообщил DonDay Новочеркасск, едва живого новочеркассца привезли в БСМП родители. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом черепа. Мужчину перевели в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Медики до сих борются за его жизнь.