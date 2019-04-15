Неделю назад в Ростове две сестры ушли из дома и пропали



Слева направо: Лиза и Вера



В Ворошиловском районе Ростова разыскивают двух сестёр. Елизавета и Вера Смирновы ушли из дома 11 апреля и не вернулись назад. Родители девушек обратились в отдел полиции, когда девушки не пришли домой.



Елизавете 17 лет. Её рост около 160 сантиметров, телосложение среднее. У пропавшей длинные прямые светло-русые волосы. В последний раз её видели в джинсовой куртке, штанах и белых кроссовках.



У 13-летней Веры рост 54 сантиметров. У неё среднее телосложение, рыжие волосы и стрижка каре. Девочка была одета в джинсы, чёрную куртку и чёрные кроссовки.



Любую информацию о местонахождении Елизаветы и Веры Смирновых просят сообщать по телефонам 8-863-249-43-20, 8-928-755-75-97 или 02.