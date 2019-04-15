Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Неделю назад в Ростове две сестры ушли из дома и пропали

Неделю назад в Ростове две сестры ушли из дома и пропали
Слева направо: Лиза и Вера

В Ворошиловском районе Ростова разыскивают двух сестёр. Елизавета и Вера Смирновы ушли из дома 11 апреля и не вернулись назад. Родители девушек обратились в отдел полиции, когда девушки не пришли домой.

Елизавете 17 лет. Её рост около 160 сантиметров, телосложение среднее. У пропавшей длинные прямые светло-русые волосы. В последний раз её видели в джинсовой куртке, штанах и белых кроссовках.

У 13-летней Веры рост 54 сантиметров. У неё среднее телосложение, рыжие волосы и стрижка каре. Девочка была одета в джинсы, чёрную куртку и чёрные кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елизаветы и Веры Смирновых просят сообщать по телефонам 8-863-249-43-20, 8-928-755-75-97 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.