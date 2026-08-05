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Названы районы Ростова, где больше всего упало деревьев от урагана

Названы районы Ростова, где больше всего упало деревьев от урагана

Почти две недели назад Ростов-на-Дону пережил мощную бурю, которую местные жители уже окрестили «штормом века». Ураганный ветер с порывами до 29 метров в секунду повалил 1 117 деревьев. Сильные ливни затопили десятки улиц, из-за чего многие автомобили оказались практически под водой.

Стихия привела и к трагическим последствиям. Во время непогоды погиб сторож на строительной площадке, еще несколько человек получили травмы.

По данным на 5 августа, коммунальные службы уже убрали 735 поваленных деревьев.

Как сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, наиболее серьезный ущерб непогода нанесла в Пролетарском и Первомайском районах. Там ураган повалил в общей сложности 860 деревьев.

Чтобы ускорить ликвидацию последствий стихии, утром 8 августа в Ростове-на-Дону состоится общегородской субботник.
Дондей.
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