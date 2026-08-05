Названы районы Ростова, где больше всего упало деревьев от урагана

Дондей.

Почти две недели назад Ростов-на-Дону пережил мощную бурю, которую местные жители уже окрестили «штормом века». Ураганный ветер с порывами до 29 метров в секунду повалил 1 117 деревьев. Сильные ливни затопили десятки улиц, из-за чего многие автомобили оказались практически под водой.Стихия привела и к трагическим последствиям. Во время непогоды погиб сторож на строительной площадке, еще несколько человек получили травмы.По данным на 5 августа, коммунальные службы уже убрали 735 поваленных деревьев.Как сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, наиболее серьезный ущерб непогода нанесла в Пролетарском и Первомайском районах. Там ураган повалил в общей сложности 860 деревьев.Чтобы ускорить ликвидацию последствий стихии, утром 8 августа в Ростове-на-Дону состоится общегородской субботник.