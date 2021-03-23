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Названа причина пожара в магазине «Кооператор Дона»

Названа причина пожара в магазине «Кооператор Дона»
Стала известно причина пожара в магазине «Кооператор Дона». Об этом рассказал начальник управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов во время пресс-конференции на одном из радио-каналов.

Экспертиза показала, что причиной масштабного пожара в магазине на проспекте Ворошиловском стало проведение сварочных работ. Они проводились без соблюдения требований при проведении данных работ.

Напомним, магазин «Кооператор Дона» загорелся 4 февраля на проспекте Ворошиловском, 91/1. За считанные секунды вспыхнули пластиковые конструкции и товары магазина. За несколько часов от знаменитого бренда остались лишь обугленные стены.



Стоит отметить, что магазин «Кооператор Дона» всегда отличался своим стилем и богатым ассортиментом товаров, которых было не найти в других продуктовых магазинах. За покупками сюда приезжали со всей области и даже из соседних регионов. В 80-х годах магазин даже засветился в фильме «Из жизни начальника уголовного розыска» с Леонидом Филатовым и Кириллом Лавровым в главных ролях.

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