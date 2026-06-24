Нашествие саранчи на Ростовскую область оказалось нашествием кузнечиков

Фото: Donday

Нашествие саранчи на ряд городов Ростовской области оказалось нашествием серых кузнечиков. Об этом сообщает "КВУ Шахты" со ссылкой на биолога Тимура Булгакова.Как сообщалось ранее, засилье насекомых фиксировали в Красносулинском, Белокалитвинском районах, Шахтинском и Гуковском г. о., Ростове-на-Дону.По словам Тимура Булгакова, в области размножается серый кузнечик. Вид живет на Дону постоянно, но в обычные годы не бросается в глаза. В этом сезоне из-за влажной и прохладной погоды популяция резко увеличилась. Именно эту вспышку численности и наблюдают сейчас дончане.