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Нашествие саранчи на Ростовскую область оказалось нашествием кузнечиков

Нашествие саранчи на Ростовскую область оказалось нашествием кузнечиков


Нашествие саранчи на ряд городов Ростовской области оказалось нашествием серых кузнечиков. Об этом сообщает "КВУ Шахты" со ссылкой на биолога Тимура Булгакова.

Как сообщалось ранее, засилье насекомых фиксировали в Красносулинском, Белокалитвинском районах, Шахтинском и Гуковском г. о., Ростове-на-Дону.

По словам Тимура Булгакова, в области размножается серый кузнечик. Вид живет на Дону постоянно, но в обычные годы не бросается в глаза. В этом сезоне из-за влажной и прохладной погоды популяция резко увеличилась. Именно эту вспышку численности и наблюдают сейчас дончане.
Фото: Donday
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