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Налётчикам, напавшим с оружием на почту и алкомаркет в Шахтах, грозит до дести лет тюрьмы

Налётчикам, напавшим с оружием на почту и алкомаркет в Шахтах, грозит до дести лет тюрьмы
В Шахтах заключили под стражу двух налётчиков, совершивших вооружённое нападение на почту и алкомаркет. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Об этом 29 октября сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, происшествие случилось 25 октября в посёлке Артём. В налёте участвовали 33-летний и 26-летний рецидивисты. Они решили, что в почтовом отделении хранится большая сумма денег. Они купили пневматическое оружие и маски, затем ворвались на почту и потребовали отдать им 20 тысяч рублей.

Добыча для них оказалось маленькой, и злоумышленники сразу направились в алкомаркет на улице Татаркина. На записи камер наблюдения видно как в магазин входят двое мужчин в масках. Они наставили на продавцов оружие и потребовали отдать им деньги из кассы. Им удалось получить только 9 тысяч рублей.

Сотрудники почты и алкомаркета сразу позвонили в полицию. В ночь с 25 на 26 октября подозреваемых нашли. Они прятались в квартире одной из многоэтажек. В ходе проверки выяснилось, что один из них в июне и августе 2019 года совершил ещё два разбойных нападения.

- По факту нападения возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе донского главка. - Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь им грозит до десяти лет колонии.

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