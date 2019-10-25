Налётчикам, напавшим с оружием на почту и алкомаркет в Шахтах, грозит до дести лет тюрьмы



В Шахтах заключили под стражу двух налётчиков, совершивших вооружённое нападение на почту и алкомаркет. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Об этом 29 октября сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.



Напомним, происшествие случилось 25 октября в посёлке Артём. В налёте участвовали 33-летний и 26-летний рецидивисты. Они решили, что в почтовом отделении хранится большая сумма денег. Они купили пневматическое оружие и маски, затем ворвались на почту и потребовали отдать им 20 тысяч рублей.



Добыча для них оказалось маленькой, и злоумышленники сразу направились в алкомаркет на улице Татаркина. На записи камер наблюдения видно как в магазин входят двое мужчин в масках. Они наставили на продавцов оружие и потребовали отдать им деньги из кассы. Им удалось получить только 9 тысяч рублей.



Сотрудники почты и алкомаркета сразу позвонили в полицию. В ночь с 25 на 26 октября подозреваемых нашли. Они прятались в квартире одной из многоэтажек. В ходе проверки выяснилось, что один из них в июне и августе 2019 года совершил ещё два разбойных нападения.



- По факту нападения возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе донского главка. - Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Теперь им грозит до десяти лет колонии.