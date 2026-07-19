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Над Ростовской областью уничтожили около 15 БПЛА и ракет

Над Ростовской областью уничтожили около 15 БПЛА и ракет
В Ростовской области ночью 19 июля уничтожили около 15 БПЛА и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Средства ПВО работали в Гуково и Каменске-Шахтинском. Также воздушную атаку отражали в пяти районах области: Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском.

Без последствий на земле не обошлось. В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА загорелась озимая пшеница в поле. В Тарасовском районе вспыхнула сухая трава.

- Пострадавших нет. Возгорания полностью ликвидированы, - уточнил Юрий Слюсарь.
Фото: Дондей
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