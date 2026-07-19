Над Ростовской областью уничтожили около 15 БПЛА и ракет

- Пострадавших нет. Возгорания полностью ликвидированы, - уточнил Юрий Слюсарь.

Фото: Дондей

В Ростовской области ночью 19 июля уничтожили около 15 БПЛА и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Средства ПВО работали в Гуково и Каменске-Шахтинском. Также воздушную атаку отражали в пяти районах области: Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском.Без последствий на земле не обошлось. В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА загорелась озимая пшеница в поле. В Тарасовском районе вспыхнула сухая трава.