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Над Ростовской областью сбили более 40 БПЛА

Над Ростовской областью сбили более 40 БПЛА

Ночью 30 июля над Ростовской областью уничтожили более четырех десятков беспилотников. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники перехватили в Таганроге и восьми районах региона — Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле.

В Неклиновском районе в селе Русская Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Пострадавших нет. Также накануне в селе Марьевка повреждены крыша и остекление дома. Пострадавших не было, – уточнил губернатор.

На данный момент в Ростовской области сохраняется угроза БПЛА.
Фото: Дондей
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