Над Ростовской областью сбили более 40 БПЛА

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Ночью 30 июля над Ростовской областью уничтожили более четырех десятков беспилотников. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.Беспилотники перехватили в Таганроге и восьми районах региона — Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском.К сожалению, не обошлось без последствий на земле.В Неклиновском районе в селе Русская Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Пострадавших нет. Также накануне в селе Марьевка повреждены крыша и остекление дома. Пострадавших не было, – уточнил губернатор.На данный момент в Ростовской области сохраняется угроза БПЛА.