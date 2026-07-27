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Над Ростовом минувшей ночью было сбито около 50 БПЛА

Над Ростовом минувшей ночью было сбито около 50 БПЛА
Над Ростовом минувшей ночью было сбито около 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ночь на 27 июля системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Ростовом и Таганрогом, а также в четырех районах области: Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском.

Разрушения были зафиксированы в трех районах Ростова: Пролетарском, Железнодорожном и Ленинском. На местах происшествий был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Обломки дрона упали на жилые дома, в результате чего восемь человек получили травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены авто, территория складских помещений, а также здания соцучереждений.

Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.
Фото: Дондей
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