Над Ростовом минувшей ночью было сбито около 50 БПЛА

Фото: Дондей

Над Ростовом минувшей ночью было сбито около 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.В ночь на 27 июля системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Ростовом и Таганрогом, а также в четырех районах области: Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском.Разрушения были зафиксированы в трех районах Ростова: Пролетарском, Железнодорожном и Ленинском. На местах происшествий был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Обломки дрона упали на жилые дома, в результате чего восемь человек получили травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.Кроме того, были повреждены авто, территория складских помещений, а также здания соцучереждений.Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.