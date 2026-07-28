Над Азовским морем уничтожили беспилотник

Фото: Дондей

Над акваторией Азовского моря средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Противовоздушная оборона работала в период с 8:00 до 20:00. За это время над регионами страны уничтожили 112 дронов.БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областями. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.