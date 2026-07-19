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Над Азовским морем ночью 19 июля сбили беспилотники

Над Азовским морем ночью 19 июля сбили беспилотники
В ночь на 19 июля над акваторией Азовского моря сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО работали в период с 20:00 до 8:00. За это время над российскими регионами уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области сообщал, что над донским регионом сбили около 15 БПЛА и ракет. После падения обломков беспилотников в Красносулинском и Тарасовском районах произошли два ландшафтных пожара. Пострадавших нет, возгорания полностью ликвидировали.
Фото: Дондей
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