Над Азовским морем ночью 19 июля сбили беспилотники

Фото: Дондей

В ночь на 19 июля над акваторией Азовского моря сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурные силы ПВО работали в период с 20:00 до 8:00. За это время над российскими регионами уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее губернатор Ростовской области сообщал, что над донским регионом сбили около 15 БПЛА и ракет. После падения обломков беспилотников в Красносулинском и Тарасовском районах произошли два ландшафтных пожара. Пострадавших нет, возгорания полностью ликвидировали.