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Над Азовским морем ночью 17 июля сбили беспилотники

Над Азовским морем ночью 17 июля сбили беспилотники
В ночь на 17 июля над Азовским морем сбили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО работали с 20:00 до 8:00. За это время беспилотники самолетного типа были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также Азовским и Черным морями.

Напомним, минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожили в пяти районах региона: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском.

Сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Фото: Дондей
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