Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Над Азовским морем 26 июня уничтожили БПЛА

Над Азовским морем 26 июня уничтожили БПЛА
Днем и вечером 26 июня дежурные средства ПВО сбили беспилотник над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны работали с 14:00 до 20:00. За этот период над регионами России и морскими акваториями уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика