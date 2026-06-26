Над Азовским морем 26 июня уничтожили БПЛА

Фото: Дондей

Днем и вечером 26 июня дежурные средства ПВО сбили беспилотник над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны работали с 14:00 до 20:00. За этот период над регионами России и морскими акваториями уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.