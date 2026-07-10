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Над Азовом из-за пожаров на объектах хранения нефтепродуктов повисла едкая взвесь

Над Азовом из-за пожаров на объектах хранения нефтепродуктов повисла едкая взвесь


Жители Азова сообщают о едкой дымовой взвеси, повисшей над городом из-за пожаров на объектах хранения нефтепродуктов 10 июля.

Как сообщают люди, дым поднимается от мест пожаров на десятки метров и распространяется по улицам. Рядом с зонами ЧП стало сложно дышать.

К счастью, высокие температуры с начала недели немного упали, и люди могут оставаться в квартирах с закрытыми окнами.

Азовчане задаются вопросом: будут ли в связи с ситуацией делать замеры уровня загрязнения воздуха?
Фото: Rostov.ru
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