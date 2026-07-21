Над акваторией Азовского моря в ночь на 21 июля сбивали беспилотники
В ночь на 21 июля над акваторией Азовского миря сбивали беспилотники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Всего за ночь силы ПВО перехватили 209 беспилотных летательных аппарата.
Кроме Азовского моря БПЛА перехватили и уничтожили над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и Черным морем.