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Над акваторией Азовского моря ночью 30 июля уничтожили беспилотники

Над акваторией Азовского моря ночью 30 июля уничтожили беспилотники

Над акваторией Азовского моря минувшей ночью уничтожили беспилотники. Об этом информирует Министерство обороны России.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 258 БПЛА.

Помимо акватории Азовского моря, беспилотники также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и Черным морем.
Фото: Дондей.
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