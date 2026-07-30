Над акваторией Азовского моря ночью 30 июля уничтожили беспилотники
Над акваторией Азовского моря минувшей ночью уничтожили беспилотники. Об этом информирует Министерство обороны России.
Всего за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 258 БПЛА.
Помимо акватории Азовского моря, беспилотники также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и Черным морем.