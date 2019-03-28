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На земельном участке в Новочеркасске нашли девять реактивных огнемётов

На земельном участке в Новочеркасске нашли девять реактивных огнемётов
В Новочеркасске во время работ на земельном участке обнаружили схрон из девяти реактивных пехотных огнемётов. Странную находку сделали 3 апреля около 10 часов утра на улице Хоперской, сообщил DonDay Новочеркасск.

Один из местных жителей приобрёл этот заброшенный участок и начал на нём строительство. В ходе работ ковш трактора достал из недр земли три вытянутых предмета камуфляжной расцветки. Хозяин территории решил, что это гранатомёты, и тут же вызвал службу спасения.

Силовики определили, что снаряды — это реактивные пехотные огнемёты «Шмель». На месте они нашли ещё шесть таких же РПО. Все они были в полной боевой комплектации. Огнеметы были замотаны в плотную ткань.

Делом занялись военные следователи, которые выясняют, кому принадлежит оружие и для каких целей оно хранилось.

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