На земельном участке в Новочеркасске нашли девять реактивных огнемётов



В Новочеркасске во время работ на земельном участке обнаружили схрон из девяти реактивных пехотных огнемётов. Странную находку сделали 3 апреля около 10 часов утра на улице Хоперской, сообщил DonDay Новочеркасск.



Один из местных жителей приобрёл этот заброшенный участок и начал на нём строительство. В ходе работ ковш трактора достал из недр земли три вытянутых предмета камуфляжной расцветки. Хозяин территории решил, что это гранатомёты, и тут же вызвал службу спасения.



Силовики определили, что снаряды — это реактивные пехотные огнемёты «Шмель». На месте они нашли ещё шесть таких же РПО. Все они были в полной боевой комплектации. Огнеметы были замотаны в плотную ткань.



Делом занялись военные следователи, которые выясняют, кому принадлежит оружие и для каких целей оно хранилось.