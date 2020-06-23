На Зеленом острове в Ростове-на-Дону произошел пожар на бывшей базе отдыха

Пожар на бывшей базе отдыха «Красный Аксай» произошел в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 24 июня около 9:30 в Пролетарском районе.Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону, пожар произошел на территории бывшей базы отдыха и завода на Зеленом острове. Уже много лет участок является заброшенным. Что стало причиной возгорания, пока не известно, но его зафиксировали камеры ведомства.На место сразу выехал состав спасателей. Они на протяжении более двух часов пытались ликвидировать возгорание. Пожарным потребовалось применить мотопомпу, чтобы усилить напор воды.В ведомстве добавили, что полностью потушить огонь спасателям удалось только около 12:00. В результате ЧП никто не пострадал.