На западном обходе Ростова водитель кроссовера сбила пешехода

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На западном обходе Ростова-на-Дону водитель кроссовера сбила пешехода. ДТП произошло 29 ноября около 19:30.По предварительной информации, за рулем иномарки «Хендай ix 35» находилась 42-летняя женщина-водитель. Он ехала в Ростов со стороны Батайска. Неподалеку от 6-го километра автодороги на проезжую часть выскочил мужчина, который пытался перебежать оживленную трассу. Женщина не успела затормозить и сбила пешехода.- В результате аварии мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Установить его личность пока не удалось.