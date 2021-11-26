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На западном обходе Ростова водитель кроссовера сбила пешехода

На западном обходе Ростова водитель кроссовера сбила пешехода

На западном обходе Ростова-на-Дону водитель кроссовера сбила пешехода. ДТП произошло 29 ноября около 19:30.

По предварительной информации, за рулем иномарки «Хендай ix 35» находилась 42-летняя женщина-водитель. Он ехала в Ростов со стороны Батайска. Неподалеку от 6-го километра автодороги на проезжую часть выскочил мужчина, который пытался перебежать оживленную трассу. Женщина не успела затормозить и сбила пешехода.

- В результате аварии мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Установить его личность пока не удалось.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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