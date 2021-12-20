На выезде из Ростова произошло массовое ДТП

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

На выезде из Ростова-на-Дону произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. ДТП случилось утром 22 декабря на проспекте Ворошиловский, 2.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что 22-летний водитель Киа Рио не смог удержать автомобиль на заснеженной скользкой дороге. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с Тойотой Рав 4.Внедорожник занесло к металлическим ограждениям, затем он врезался в автобус, который следовал по маршруту №65А Институт Сервиса – ТЦ «Мегамаг». В автобусе под управлением 38-летнего водителя находились два пассажира.По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, в ДТП пострадала девушка, которая ехала в одной из легковушек. Прибывшие медики оказали ей разовую помощь, однако в ГИБДД она не числится как раненая.