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На выезде из Ростова произошло массовое ДТП

На выезде из Ростова произошло массовое ДТП

На выезде из Ростова-на-Дону произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. ДТП случилось утром 22 декабря на проспекте Ворошиловский, 2.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали, что 22-летний водитель Киа Рио не смог удержать автомобиль на заснеженной скользкой дороге. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с Тойотой Рав 4.

Внедорожник занесло к металлическим ограждениям, затем он врезался в автобус, который следовал по маршруту №65А Институт Сервиса – ТЦ «Мегамаг». В автобусе под управлением 38-летнего водителя находились два пассажира.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, в ДТП пострадала девушка, которая ехала в одной из легковушек. Прибывшие медики оказали ей разовую помощь, однако в ГИБДД она не числится как раненая.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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