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На выезде из Ростова при ДТП пострадали двое

На выезде из Ростова при ДТП пострадали двое
Два человека попали в больницу после ДТП, случившегося на везде из Ростова-на-Дону. Авария произошла около 9 часов 16 апреля в районе улицы Алябьева.

В Ростовской областной поисково-спасательной службе сообщили, что на мокрой дороге водитель «Деу Нексиа» не справился с управлением. Иномарка на большой скорости съехала с дороги в лесополосу. На фотографии видно, что машина получила серьёзные механические повреждения. С двух сторон её как-будто сжало прессом.

Водитель «Деу», а также его пассажир получили травмы. Медики доставили их в больницу каретой «скорой помощи».
На выезде из Ростова при ДТП пострадали двое

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