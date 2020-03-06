На водителя «Нивы», врезавшегося в автобус в Азове, составили протокол за пьяную езду



Сотрудники ГИБДД составили на водителя «Нивы», врезавшейся в автобус, протокол за нарушение по трём статьям. Мужчину привлекли к ответственности, в том числе и за езду в пьяном виде.

- В отношении водителя составлены протоколы по административным нарушениям по статьям «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», а также «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Напомним, ДТП произошло 13 марта на улице Московской. 35-летний водитель «Нивы» на большой скорости врезался в автобус с пассажирами. Очевидцы происшествия рассказали, что перед тем, как спровоцировать ДТП, автомобиль пересёк сплошную. В салоне машины вместе с водителем была собака.