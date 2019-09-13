На въезде в Ростов потерялся пенсионер



На въезде в Ростов со стороны проспекта 40-летия Победы потерялся пожилой мужчина. Происшествие случилось в микрорайоне Александровка, 15 сентября, около полуночи.



Дезориентированного дедушку заметила ростовчанка. Девушка вызвала скорую помощь и передала пенсионера в руки медиков.



– Кто знает, отзовитесь. Я вызвала скорую – он у них. Ищите в больнице, – сообщила неравнодушная дончанка в соцсетях.



Скорее всего, дедушка просто не помнит, где его дом. На вид ему около 80 лет. У пенсионера седые волосы и седая борода. Старик одет в серые брюки с коричневым ремнем и голубую рубашку в полоску с коротким рукавом.