Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На въезде в Ростов потерялся пенсионер

На въезде в Ростов потерялся пенсионер
На въезде в Ростов со стороны проспекта 40-летия Победы потерялся пожилой мужчина. Происшествие случилось в микрорайоне Александровка, 15 сентября, около полуночи.

Дезориентированного дедушку заметила ростовчанка. Девушка вызвала скорую помощь и передала пенсионера в руки медиков.

– Кто знает, отзовитесь. Я вызвала скорую – он у них. Ищите в больнице, – сообщила неравнодушная дончанка в соцсетях.

Скорее всего, дедушка просто не помнит, где его дом. На вид ему около 80 лет. У пенсионера седые волосы и седая борода. Старик одет в серые брюки с коричневым ремнем и голубую рубашку в полоску с коротким рукавом.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.