На Ульяновской в Ростове горел заброшенный дом
Заброшенной дом горел на улице Ульяновской в Ростове-на-Дону. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в расселенном два года назад строение на площади пяти квадратных метров тлел мусор.
Спасателей вызвала жительница дома напротив, как только почувствовала запах гари. По словам женщины, подобное происшествие для них не ново. С тех пор как дом №6 на Ульяновской расселили, там поселились лица без определенного места жительства.
На место прибыла одна пожарная машина и четыре огнеборца. Они быстро потушили пламя внутри здания. Столпившимся у места происшествия горожанам не удалось услышать разве что запах гари.