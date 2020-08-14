На Ульяновской в Ростове горел заброшенный дом

Заброшенной дом горел на улице Ульяновской в Ростове-на-Дону. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в расселенном два года назад строение на площади пяти квадратных метров тлел мусор.Спасателей вызвала жительница дома напротив, как только почувствовала запах гари. По словам женщины, подобное происшествие для них не ново. С тех пор как дом №6 на Ульяновской расселили, там поселились лица без определенного места жительства.На место прибыла одна пожарная машина и четыре огнеборца. Они быстро потушили пламя внутри здания. Столпившимся у места происшествия горожанам не удалось услышать разве что запах гари.