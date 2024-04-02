Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области водитель легковушки погиб в ДТП с рейсовым автобусом. Жуткая авария произошла 1 апреля около 20:00.В тот вечер мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал по автодороге Волгодонск — Зимовники. Когда он добрался до Зимовниковского района, то нарушил ПДД. Водитель выехал на встречную полосу, где это было запрещено, и оказался на пути у автобуса «Хендай». Тот направлялся в сторону поселка Зимовники из Волгодонска.Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило в сторону. Водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. По информации УГИБДД по Ростовской области, 64-летний мужчина скончался до приезда медиков.