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На трассе Волгодонск — Зимовники водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом

На трассе Волгодонск — Зимовники водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом
На трассе в Ростовской области водитель легковушки погиб в ДТП с рейсовым автобусом. Жуткая авария произошла 1 апреля около 20:00.

В тот вечер мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал по автодороге Волгодонск — Зимовники. Когда он добрался до Зимовниковского района, то нарушил ПДД. Водитель выехал на встречную полосу, где это было запрещено, и оказался на пути у автобуса «Хендай». Тот направлялся в сторону поселка Зимовники из Волгодонска.

Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило в сторону. Водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью. По информации УГИБДД по Ростовской области, 64-летний мужчина скончался до приезда медиков.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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