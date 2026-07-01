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На трассе в Ростовской области водитель самосвала погиб под колесами большегруза

На трассе в Ростовской области водитель самосвала погиб под колесами большегруза
Страшная авария произошла накануне вечером на 282-м километре федеральной автодороги Р-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск. На обочине трассы в Ростовской области погиб 51-летний водитель самосвала.

По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, ДТП случилось вечером 30 июня. 43-летний водитель грузовика «Шакман» двигался по полосе разгона. В этот момент 51-летний водитель самосвала «Хово» остановился на обочине и вышел из кабины.

Водитель «Шакмана», по предварительным данным, не заметил мужчину, находившегося вне автомобиля, и не смог своевременно предпринять меры к экстренному торможению. В результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.
Фото: Donday
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