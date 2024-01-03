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На трассе в Ростовской области в перевернувшемся авто погибли двое

На трассе в Ростовской области в перевернувшемся авто погибли двое
Два человека погибли на трассе в Ростовской области 1 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Матвеево-Курганском районе, сообщает УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 35-летний водитель «Черри QQ S11» двигался в направлении Матвеева Кургана. Он хватанул обочину и не смог справиться с управлением. Неуправляемая машина перевернулась.

От силы удара авто превратилось в груду металла и не оставила шансов водителю и пассажиру. Они погибли до приезда врачей.
Фото: УГИБДД по РО.
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