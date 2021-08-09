На трассе в Ростовской области три человека погибли в ДТП с фургоном

На трассе в Ростовской области произошло ДТп с участием фургона. Происшествие случилось 10 августа около 20:30.За рулем автомобиля марки «ЗИЛ» находился 70-летний мужчина. он двигался по автодороге Семикаракорск-Большая Мартыновка-Красноармейский. На подъезде к хутору Малоорловский он выехал на главную дорогу и начала поворачивать налево в запрещенном для этого месте. Водитель фургона не уступил дорогу движущемуся ВАЗу 2115, которым управлял 57-летний мужчина. На скорости автомобили столкнулись.-В результате ДТП водитель ВАЗа и его 46-летний пассажир скончались на месте происшествия,-сообщили в УГИБДД по Ростовской области,- Еще один пассажир отечественного авто скончался в больнице от множественных травм.